Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан для участия в заседании СМИД СНГ
Внешняя политика
- 07 октября, 2026
- 11:07
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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Аваза (Туркменистан).
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В рамках визита предусмотрено участие и выступления министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) и на совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, а также проведение встреч на высшем уровне.
Ceyhun Bayramov MDB XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Türkmənistana yola düşüb
Jeyhun Bayramov travels to Turkmenistan to attend CIS Foreign Ministers Council meeting
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