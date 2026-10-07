Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан для участия в заседании СМИД СНГ

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Аваза (Туркменистан).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита предусмотрено участие и выступления министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) и на совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, а также проведение встреч на высшем уровне.