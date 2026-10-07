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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан для участия в заседании СМИД СНГ

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 11:07
    Джейхун Байрамов отправился в Туркменистан для участия в заседании СМИД СНГ

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Аваза (Туркменистан).

    Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    В рамках визита предусмотрено участие и выступления министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ) и на совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, а также проведение встреч на высшем уровне.

    Джейхун Байрамов Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) СМИД СНГ Туркменистан
    Ceyhun Bayramov MDB XİN Şurasının iclasında iştirak üçün Türkmənistana yola düşüb
    Jeyhun Bayramov travels to Turkmenistan to attend CIS Foreign Ministers Council meeting
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