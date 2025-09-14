Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

    Внешняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 09:07
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар.

    Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    В рамках визита запланировано участие и выступление министра на Чрезвычайном арабо-исламском саммите, который пройдет 14-15 сентября в Дохе, а также проведение двусторонних встреч на высоком уровне.

    Джейхун Байрамов Катар рабочий визит
    Ceyhun Bayramov Qətərə işgüzar səfərə yola düşüb
    Azerbaijani FM departs for working visit to Qatar

    Последние новости

    10:26

    Алим Набиев успешно дебютировал в ММА

    Индивидуальные
    10:19

    Глава МИД Ирана отправился в Катар

    В регионе
    10:08

    В Аргентине во время авиафестиваля разбился самолет, есть погибшие

    Другие страны
    09:43

    Установлены личности погибших в тяжелом ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО 2

    Происшествия
    09:40

    СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

    Другие страны
    09:38

    Сегодня завершится IV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Футбол
    09:26
    Фото

    В Нахчыване на таможенном посту "Джульфа" изъята крупная партия наркотиков

    Происшествия
    09:07

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

    Внешняя политика
    08:59

    На трассе Алят-Астара произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом

    Происшествия
    Лента новостей