Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар
Внешняя политика
- 14 сентября, 2025
- 09:07
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар.
Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В рамках визита запланировано участие и выступление министра на Чрезвычайном арабо-исламском саммите, который пройдет 14-15 сентября в Дохе, а также проведение двусторонних встреч на высоком уровне.
