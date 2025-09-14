Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках визита запланировано участие и выступление министра на Чрезвычайном арабо-исламском саммите, который пройдет 14-15 сентября в Дохе, а также проведение двусторонних встреч на высоком уровне.