Ceyhun Bayramov Qətərə işgüzar səfərə yola düşüb
Xarici siyasət
- 14 sentyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Qətər Dövlətinə işgüzar səfərə yola düşüb.
Bu barədə "Report"a XİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirib.
Səfər çərçivəsində nazirin 14-15 sentyabrda Doha şəhərində keçiriləcək Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak və çıxışı, habelə yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
