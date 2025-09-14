İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ceyhun Bayramov Qətərə işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    • 14 sentyabr, 2025
    • 09:07
    Ceyhun Bayramov Qətərə işgüzar səfərə yola düşüb

    Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Qətər Dövlətinə işgüzar səfərə yola düşüb.

    Bu barədə "Report"a XİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirib. 

    Səfər çərçivəsində nazirin 14-15 sentyabrda Doha şəhərində keçiriləcək Fövqəladə Ərəb-İslam Sammitində iştirak və çıxışı, habelə yüksək səviyyəli ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Ceyhun Bayramov Qətər işgüzar səfər
    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар
    Azerbaijani FM departs for working visit to Qatar

    Son xəbərlər

    10:26

    Güləş üzrə 2026-cı il dünya çempionatı Bakıda keçiriləcək

    Fərdi
    10:23

    Şuşada Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası işinə başlayıb

    Maliyyə
    10:12

    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    10:07

    Alim Nəbiyevin MMA-da debütü uğurlu alınıb

    Fərdi
    10:02

    KİV: Stubb və Conson Kiyevdə ictimai mübahisə ediblər

    Digər ölkələr
    09:42

    Beyləqanda yol qəzası olub, bir nəfər ölüb -YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:33

    Şəmkirdə avtomobil qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:23

    Premyer Liqa: "Neftçi" bu gün "Sabah"la qarşılaşacaq

    Futbol
    09:14
    Foto

    "Culfa" gömrük postunda 63 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti