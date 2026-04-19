Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Таиланд
Внешняя политика
- 19 апреля, 2026
- 09:09
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 19 апреля отбыл с рабочим визитом в столицу Таиланд Бангкок.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Министр Дж. Байрамов 20 апреля примет участие и выступит на 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая пройдет под председательством Азербайджана.
В рамках визита также запланирован ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами.
12:11
Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силуKультурная политика
11:47
Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливуВ регионе
11:32
В ДТП в Масаллы погиб человекПроисшествия
11:23
В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туманЭкология
11:07
Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24Другие страны
11:02
Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31Экология
10:56
Фото
Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финалаИндивидуальные
10:47
ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтераНаука и образование
10:41