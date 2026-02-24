Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегациями во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Шамхарадзе.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-турецких союзнических отношений, стратегическое партнерство Азербайджана с Грузией и общую ситуацию с безопасностью в регионе.

Особое внимание уделялось расширению межпарламентского сотрудничества, прежде всего регулярным контактам между комитетами по внешним связям. С удовлетворением было отмечено, что 10-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии придало дополнительный импульс развитию отношений.

Стороны отметили, что трехсторонние форматы сотрудничества между парламентами, а также министрами иностранных дел и обороны способствуют укреплению мира, стабильности, безопасности и благосостояния в регионе. Среди основных обсуждаемых тем были энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, в том числе развитие Среднего коридора, и региональная экономическая интеграция.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по укреплению мира и стабильности в регионе в постконфликтный период, процессу нормализации и роли парламентской дипломатии в этом процессе.

Байрамов предоставил подробную информацию о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и процессе нормализации, а также обратил внимание на предпринятые шаги и ожидания Азербайджана.