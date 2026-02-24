Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 14:45
    Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегациями во главе с председателем комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем и председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Шамхарадзе.

    Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

    На встрече обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-турецких союзнических отношений, стратегическое партнерство Азербайджана с Грузией и общую ситуацию с безопасностью в регионе.

    Особое внимание уделялось расширению межпарламентского сотрудничества, прежде всего регулярным контактам между комитетами по внешним связям. С удовлетворением было отмечено, что 10-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии придало дополнительный импульс развитию отношений.

    Стороны отметили, что трехсторонние форматы сотрудничества между парламентами, а также министрами иностранных дел и обороны способствуют укреплению мира, стабильности, безопасности и благосостояния в регионе. Среди основных обсуждаемых тем были энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, в том числе развитие Среднего коридора, и региональная экономическая интеграция.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по укреплению мира и стабильности в регионе в постконфликтный период, процессу нормализации и роли парламентской дипломатии в этом процессе.

    Байрамов предоставил подробную информацию о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и процессе нормализации, а также обратил внимание на предпринятые шаги и ожидания Азербайджана.

    Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии
    Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии

    Джейхун Байрамов Фуат Октай Николоз Шамхарадзе
    Фото
    Ceyhun Bayramov Türkiyə və Gürcüstan parlamentariləri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    15:13

    Совет ЕС одобрил подписание пакета соглашений со Швейцарией

    Другие страны
    14:59
    Фото

    Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден "Гейдар Алиев"

    Kультурная политика
    14:51

    Бербок призвала США погасить долг перед ООН

    Другие страны
    14:49

    Жапаров уволил вице-премьера Кыргызстана

    В регионе
    14:48

    Ливни в Бразилии унесли жизни 14 человек, сотни жителей эвакуированы

    Другие страны
    14:47

    Австралия объявила крупнейший с 2022 года пакет санкций против РФ

    Другие страны
    14:45
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с представителями парламентов Турции и Грузии

    Внешняя политика
    14:38

    Министр экономики Боснии и Герцеговины посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    14:36

    Иран и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны

    В регионе
    Лента новостей