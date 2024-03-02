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Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с главой МИД Молдовы

Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с главой МИД Молдовы На полях Дипломатического форума в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Молдовы Михайем Попшой.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 17:30
Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с главой МИД Молдовы

На полях Дипломатического форума в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Молдовы Михайем Попшой.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"На полях Дипломатического форума в Анталье министр Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД, заместителем премьер-министра Молдовы Михайем Попшой. Встреча была посвящена двустороннему партнерству, а также вопросам, представляющим взаимный интерес в региональной и международной повестке дня", - отмечается в публикации МИД.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Moldova XİN başçıları ikitərəfli və regional məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijani, Moldovan FMs discuss bilateral partnership

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