Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с главой МИД Молдовы

На полях Дипломатического форума в Анталье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Молдовы Михайем Попшой.

Как передает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

"На полях Дипломатического форума в Анталье министр Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД, заместителем премьер-министра Молдовы Михайем Попшой. Встреча была посвящена двустороннему партнерству, а также вопросам, представляющим взаимный интерес в региональной и международной повестке дня", - отмечается в публикации МИД.