Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyədə Moldova Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Mihai Popsoi ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, tərəflər Antalya Diplomatiya Forumu çərçivəsində bir araya gəliblər.

Görüşdə ikitərəfli tərəfdaşlıq, o cümlədən regional və beynəlxalq gündəmdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə edilib.