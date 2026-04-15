Цою: Азербайджан и Румыния проведут в 2026 году заседание МПК - ОБНОВЛЕНО
- 15 апреля, 2026
- 19:03
Баку и Бухарест проведут заседание совместной межправительственной комиссии в этом году в Румынии.
Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою в соцсети Х по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
По ее словам, стороны подтвердили прочность стратегического партнерства и обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах.
"Подтвердили поддержку подготовки заседания совместной межправительственной комиссии Румыния–Азербайджан, которое состоится в Румынии позже в этом году; особое внимание будет уделено энергетике. Также затронули вопросы связности и ключевую роль транспортного коридора Черное море - Каспийское море", - написала она.
Цою также добавила, что стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе, которая войдет в повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе.
Отметим, что 8-ое заседание МПК между Азербайджаном и Румынией прошло 1 апреля 2024 года в Баку.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Румынией.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. Подчеркнута значимость стратегических проектов, реализуемых при участии Азербайджана.
Министры также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, отметив важность укрепления сотрудничества, безопасности и стабильности.
Также были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества в этом направлении.