Цою: Азербайджан и Румыния проведут в 2026 году заседание МПК - ОБНОВЛЕНО

Баку и Бухарест проведут заседание совместной межправительственной комиссии в этом году в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщила глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою в соцсети Х по итогам телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

По ее словам, стороны подтвердили прочность стратегического партнерства и обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах.

"Подтвердили поддержку подготовки заседания совместной межправительственной комиссии Румыния–Азербайджан, которое состоится в Румынии позже в этом году; особое внимание будет уделено энергетике. Также затронули вопросы связности и ключевую роль транспортного коридора Черное море - Каспийское море", - написала она.

Цою также добавила, что стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе, которая войдет в повестку заседания Совета ЕС по иностранным делам на следующей неделе.

Отметим, что 8-ое заседание МПК между Азербайджаном и Румынией прошло 1 апреля 2024 года в Баку.

17:53

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Румынией.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. Подчеркнута значимость стратегических проектов, реализуемых при участии Азербайджана.

Министры также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, отметив важность укрепления сотрудничества, безопасности и стабильности.

Также были рассмотрены текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Европейским союзом. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и сотрудничества в этом направлении.