Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности и обороны

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 19:52
    Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности и обороны

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы энергобезопасности, обороны, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие темы повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.

    Азербайджан НАТО безопасность
    Ceyhun Bayramov NATO rəsmisi ilə regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    20:07

    Бочоришвили: Мирный процесс Баку и Еревана создает основу для стабильности в Южном Кавказе

    Внешняя политика
    20:00
    Фото

    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут деструктивную пропаганду для срыва мирного процесса

    Религия
    19:59

    Успешно предотвращена попытка кибератаки на процесс выбора льготных квартир - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

    Внутренняя политика
    19:52

    Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности и обороны

    Внешняя политика
    19:45
    Фото

    Грузия и Турция обсудили сотрудничество в рамках Среднего коридора

    В регионе
    19:39

    Байрамов обсудил с Эйде ситуацию на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    19:35

    Азербайджан и Чехия расширят сотрудничество в сферах ВИЭ и технологий

    Внешняя политика
    19:29

    Морской и автомобильный транспорт Азербайджана присоединяются к Системе торговли выбросами

    Бизнес
    19:23

    ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по югу Ливана

    Другие страны
    Лента новостей