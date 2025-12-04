Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности и обороны

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе встречи были обсуждены вопросы энергобезопасности, обороны, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие темы повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.