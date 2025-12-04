Джейхун Байрамов обсудил с представителем НАТО вопросы безопасности и обороны
- 04 декабря, 2025
- 19:52
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
В ходе встречи были обсуждены вопросы энергобезопасности, обороны, защиты объектов критической инфраструктуры, образования и другие темы повестки сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также вопросы, связанные с региональной и международной безопасностью.
Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun met with Deputy Secretary General Radmila @Sekerinska of @NATO on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
During the meeting, issues of security, defense, energy security, protection… pic.twitter.com/8rkrMgE7m6