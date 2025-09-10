ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Азербайджан и США обсудили создание рабгруппы по Хартии партнерства

    Внешняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 14:48
    Азербайджан и США обсудили создание рабгруппы по Хартии партнерства

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял старшего сотрудника Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендана Ханрахана.

    Как сообщили Report в МИД, повестка встречи охватывала широкий спектр вопросов, в том числе итоги Вашингтонского саммита и мирный процесс на Южном Кавказе.

    Стороны рассмотрели текущее состояние азербайджано-американских отношений, перспективы их дальнейшего развития в контексте подписанного в Вашингтоне Меморандума о взаимопонимании между США и Азербайджаном, предусматривающего создание Хартии стратегического партнерства, а также актуальные региональные и международные вопросы безопасности.

    На встрече состоялся обмен мнениями об истории азербайджано-американских отношений и взаимовыгодном сотрудничестве в ряде областей, включая безопасность и энергетику. Особо было отмечено, что визиты и контакты на высшем уровне, состоявшиеся в августе текущего года, сыграли значительную роль в развитии двусторонних отношений.

    Стороны подчеркнули важность исторических договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе, в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    В завершение встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Лента новостей