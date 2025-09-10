İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Bürosunun baş rəsmisi Brendan Hanrahanı qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ münasibətləri, Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub.

    Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin tarixi, bir sıra, o cümlədən təhlükəsizlik, enerji sahələri üzrə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığı görüşdə, xüsusilə cari ilin avqust ayında baş tutan ali səviyyəli səfər və təmasların münasibətlərin inkişafında əhəmiyyətli yer tutduğu qeyd edilib.

    Tarixi Vaşinqton görüşü nəticəsində ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu Azərbaycan-Ermənistan sülh gündəliyinin irəlilədilməsi istiqamətində əldə olunan tarixi razılıqların, o cümlədən sülh müqaviləsinin paraflanması və keçmiş münaqişənin qalıqları olan strukturların ləğvi üzrə atılan addımların vacibliyi vurğulanıb.

    Görüş zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Xarici İşlər Nazirliyi Vaşinqton görüşü Azərbaycan Ermənistan Ceyhun Bayramov
    Foto
    Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа США мирный процесс на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    14:54

    Nazirlər Kabineti vahid indekslər siyahısında dəyişiklik edib

    Biznes
    14:53

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Xaricdəki diplomatik nümayəndəliyin tabeliyindəki mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti