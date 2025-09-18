Джейхун Байрамов обсудил с комиссаром ЕК вопросы региональной повестки

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с комиссаром Европейской Комиссии (ЕК) по вопросам расширения Мартой Кос, которая находится с визитом в нашей стране.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества Азербайджана и Евросоюза, была отмечена важность контактов высшего уровня в укреплении отношений, имеющих особое значение для развития двусторонних связей.

В частности, подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сферах энергетической безопасности, транспортных маршрутов, а также возобновляемой энергии. Наряду с этим отмечена важность сотрудничества Азербайджана с ЕС в борьбе с изменением климата и загрязнением окружающей среды.

Джейхун Байрамов также предоставил еврокомиссару информацию о нынешней ситуации в регионе в постконфликтный период.

В этом контексте выражено особое удовлетворение договоренностями, достигнутыми Азербайджаном и Арменией во время исторической встречи в Вашингтоне в августе. Кроме этого, отмечено, что Азербайджан, являющийся инициатором процесса нормализации, продолжит свои усилия для продвижения мирной повестки в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.