Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем Испании развитие двусторонних отношений

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку государственного секретаря Испании по иностранным и глобальным вопросам Диего Мартинес-Белио.

Об этом сообщили Report в МИД.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Испанией, особенно важность политического диалога, сотрудничество в экономической, энергетической, туристической, транспортной, гуманитарной и культурной сферах, а также региональные вопросы.

Министр Байрамов подчеркнул, что отношения с Испанией основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, и отметил важность дальнейшего развития политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций. Была подчеркнута значимость встречи между лидерами в ноябре прошлого года в рамках COP29 в Баку и в мае текущего года в Тиране.

Кроме того, было отмечено, что первое заседание Стратегического экономического диалога между Азербайджаном и Испанией, проведенное в марте этого года в Баку, стало важной платформой.

Стороны рассмотрели партнерские отношения между Азербайджаном и Европейским союзом, возможности сотрудничества в области энергетической безопасности, зеленой энергии и транспортно-коммуникационных проектов.

Байрамов подробно проинформировал гостей о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, мирном процессе, результатах исторической встречи в Вашингтоне, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.