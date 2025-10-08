Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем Испании развитие двусторонних отношений

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 15:21
    Джейхун Байрамов обсудил с госсекретарем Испании развитие двусторонних отношений

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Баку государственного секретаря Испании по иностранным и глобальным вопросам Диего Мартинес-Белио.

    Об этом сообщили Report в МИД.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Испанией, особенно важность политического диалога, сотрудничество в экономической, энергетической, туристической, транспортной, гуманитарной и культурной сферах, а также региональные вопросы.

    Министр Байрамов подчеркнул, что отношения с Испанией основаны на принципах дружбы и взаимного уважения, и отметил важность дальнейшего развития политического диалога и сотрудничества в рамках международных организаций. Была подчеркнута значимость встречи между лидерами в ноябре прошлого года в рамках COP29 в Баку и в мае текущего года в Тиране.

    Кроме того, было отмечено, что первое заседание Стратегического экономического диалога между Азербайджаном и Испанией, проведенное в марте этого года в Баку, стало важной платформой.

    Стороны рассмотрели партнерские отношения между Азербайджаном и Европейским союзом, возможности сотрудничества в области энергетической безопасности, зеленой энергии и транспортно-коммуникационных проектов.

    Байрамов подробно проинформировал гостей о новых реалиях, сложившихся в регионе в постконфликтный период, мирном процессе, результатах исторической встречи в Вашингтоне, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном для обеспечения устойчивого развития и стабильности в регионе.

    МИД Азербайджан Испания Джейхун Байрамов переговоры
