Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбайем на полях Дипломатического форума в Анталье.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "Х".

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана с СВМДА.

"Азербайджан заинтересован в дальнейшем углублении партнерства в рамках СВМДА", - отмечает внешнеполитическое ведомство.