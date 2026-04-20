Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с визитом в Бангкоке для участия в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Сессия, которая пройдет на тему "Никого не оставить позади: построение инклюзивных обществ в Азиатско-Тихоокеанском регионе", обеспечит платформу для обсуждения текущих и развивающихся демографических тенденций и социально-экономических приоритетов, включая достойный труд, полную и продуктивную занятость для всех возрастов, укрепление экономических возможностей женщин, а также всеобщую социальную интеграцию.

Отметим, что в рамках визита предусмотрено участие и выступление Джейхуна Байрамова 20 апреля на 82-й сессии ЭСКАТО ООН, которая пройдет под председательством Азербайджана, а также проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами.