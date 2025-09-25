Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:33
    Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, а также региональные и международные процессы.

    Министры подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Бахрейн об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от визовых требований".

