Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 21:33
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом аль-Заяни в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, а также региональные и международные процессы.
Министры подписали "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Бахрейн об освобождении лиц, имеющих дипломатические паспорта, от визовых требований".
