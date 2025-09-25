İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:17
    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində Bəhreyn Krallığının xarici işlər naziri Abdullətif bin Rəşid əl-Zayani ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Nazirlər Azərbaycan və Bəhreyn arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətini və gələcək perspektivlərini, regional və beynəlxalq prosesləri müzakirə ediblər.

    Nazirlər "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Bəhreyn Krallığı Hökuməti arasında Diplomatik pasportlara malik şəxslərin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında Saziş"i imzalayıblar.

    Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы

