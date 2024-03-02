Джейхун Байрамов: Встречи по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение

Физические встречи по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение.

Встречи делегаций по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье.

По его словам, в течение 7 месяцев до встречи делегаций Азербайджана и Армении, состоявшейся в Берлине 28-29 февраля, переговоров в подобном составе по мирному соглашению не велось.

C.Байрамов подчеркнул, что в последнее время наблюдается положительная динамика в мирных переговорах:

"После этого были в основном текстовые комментарии, проекты, которые стороны передавали друг другу. В любом случае в этом процессе важны личные встречи. В последнее время можно отметить положительную динамику в этом направлении. Прежде всего, хотелось бы отметить встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении на Мюнхенской конференции по безопасности, инициированную канцлером Германии. В целом мы оцениваем встречу эту положительно. И после этой встречи было принято решение о проведении встречи министров иностранных дел", - отметил министр.