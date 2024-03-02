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Джейхун Байрамов: Встречи по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение

Джейхун Байрамов: Встречи по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение Физические встречи по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 18:24
Джейхун Байрамов: Встречи по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение

Встречи делегаций по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией имеют важное значение.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье.

По его словам, в течение 7 месяцев до встречи делегаций Азербайджана и Армении, состоявшейся в Берлине 28-29 февраля, переговоров в подобном составе по мирному соглашению не велось.

C.Байрамов подчеркнул, что в последнее время наблюдается положительная динамика в мирных переговорах:
"После этого были в основном текстовые комментарии, проекты, которые стороны передавали друг другу. В любом случае в этом процессе важны личные встречи. В последнее время можно отметить положительную динамику в этом направлении. Прежде всего, хотелось бы отметить встречу Президента Азербайджана и премьер-министра Армении на Мюнхенской конференции по безопасности, инициированную канцлером Германии. В целом мы оцениваем встречу эту положительно. И после этой встречи было принято решение о проведении встречи министров иностранных дел", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi üzrə fiziki görüşlərin vacib əhəmiyyəti var

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