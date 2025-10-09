Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за диалог в рамках СНГ

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 21:16
    Азербайджан остается сторонником диалога и общего прогресса в рамках СНГ.

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X.

    Министр поделился информацией об участии в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе и сообщил, что вновь подтвердил приверженность Азербайджана укреплению сотрудничества в культурной, экономической и других сферах в рамках СНГ:

    "Я напомнил об успешном проведении III Игр СНГ, статусе Лачына как культурной столицы СНГ в 2025 году, сообщил о развивающихся торговых связях, необходимости совместных действий против терроризма и транснациональной преступности", - заявил он.

    Лента новостей