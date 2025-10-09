İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    XİN başçısı: Azərbaycan MDB daxilində dialoqun tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 21:10
    Azərbaycan MDB daxilində dialoqun və ortaq tərəqqinin tərəfdarı olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov özünün "X" hesabında yazıb.

    Düşənbədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirakı barədə məlumat paylaşan nazir bildirib ki, o, Azərbaycanın MDB daxilində mədəni, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiq edib:

    "III MDB Oyunlarının uğurla keçirilməsini, Laçının 2025-ci ildə MDB-nin Mədəniyyət Paytaxtı statusunu, artan ticarət əlaqələrini, terrorizm və transmilli cinayətkarlığa qarşı birgə fəaliyyətin zəruriliyini vurğuladım", - o bildirib.

    Джейхун Байрамов: Азербайджан выступает за диалог в рамках СНГ

