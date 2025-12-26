Джейхун Байрамов: Азербайджан работает над отменой виз с пятью странами
Внешняя политика
- 26 декабря, 2025
- 16:50
Азербайджан продолжает работу по отмене визового режима с пятью государствами.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.
По его словам, в целях упрощения зарубежных поездок граждан последовательно расширяется список безвизовых стран:
"За последние годы безвизовый режим был введен с Албанией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Катаром, Марокко и Китаем. В 2025 году безвизовые поездки для граждан были обеспечены с 10 странами. В целом соглашения о дипломатических паспортах подписаны с 74 государствами".
Последние новости
18:12
Байрамов: В графике президента Ильхама Алиева нет поездки на конференцию в АрмениюВнешняя политика
18:10
Байрамов: Вопрос Западного Азербайджана нельзя трактовать как территориальную претензию к АрменииВнешняя политика
18:08
Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы АзербайджанаВнутренняя политика
18:06
Лейла Алиева встретилась с пожилыми людьми в Центре YAŞAСоциальная защита
18:05
МИД Азербайджана раскрыл число лиц, включенных в "черный список"Внешняя политика
18:00
Байрамов: Баку настаивает на равной финансовой поддержке с ЕреваномВнешняя политика
17:57
МИД: Азербайджан неоднократно доказывал обоснованность позиции о необходимости изменений в Конституции Армении - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
17:55
Посольство Азербайджана в Бахрейне откроется в 2026 годуВнешняя политика
17:54