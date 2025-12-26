Джейхун Байрамов: Азербайджан работает над отменой виз с пятью странами

Азербайджан продолжает работу по отмене визового режима с пятью государствами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

По его словам, в целях упрощения зарубежных поездок граждан последовательно расширяется список безвизовых стран:

"За последние годы безвизовый режим был введен с Албанией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сербией, Катаром, Марокко и Китаем. В 2025 году безвизовые поездки для граждан были обеспечены с 10 странами. В целом соглашения о дипломатических паспортах подписаны с 74 государствами".