Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 22:10
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

    Азербайджан остается приверженным продвижению мирной повестки и укреплению партнерства с Европейским Союзом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с находящейся с визитом в Баку комиссаром по вопросам расширения Европейской Комиссии (ЕК) Мартой Кос.

    Глава МИД отметил, что на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности, транспорта, возобновляемых источников энергии, климата и региональных мирных инициатив.

    МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Европейский союз Европейская комиссия мирная повестка
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə sadiqdir

    Последние новости

    23:00

    Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:55

    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек - ОБНОВЛЕНО - 9

    Другие страны
    22:53

    Гави может пропустить месяц из-за операции на колене

    Футбол
    22:41

    СБ ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и Украине

    Другие страны
    22:28

    "Карабах" объявил о переходе Рамиля Шейдаева

    Футбол
    22:16
    Фото

    Художница Зейнаб Бабаева: Надеюсь, выставка "Послы историй" поможет приюту GWARP

    Культура
    22:10

    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

    Внешняя политика
    22:05
    Фото

    В Вене отметили 140-летие Узеира Гаджибейли и День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    21:50
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил с комиссаром ЕК вопросы региональной повестки

    Внешняя политика
    Лента новостей