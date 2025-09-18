Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки
Внешняя политика
- 18 сентября, 2025
- 22:10
Азербайджан остается приверженным продвижению мирной повестки и укреплению партнерства с Европейским Союзом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи с находящейся с визитом в Баку комиссаром по вопросам расширения Европейской Комиссии (ЕК) Мартой Кос.
Глава МИД отметил, что на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности, транспорта, возобновляемых источников энергии, климата и региональных мирных инициатив.
