İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə sadiqdir

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 21:58
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə sadiqdir

    Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə və Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlığımızı gücləndirməyə sadiq qalır.

    "Report" xəbər bunu Avropa Komissiyasının (AK) ölkəmizdə səfərdə olan genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos ilə görüşünə dair "X" hesabında paylaşım edən Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov yazıb.

    O qeyd edib ki, görüşdə enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat, bərpa olunan enerji mənbələri, iqlim və regional sülh təşəbbüsləri müzakirə olunub.

    Ceyhun Bayramov XİN Marta Kos
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

    Son xəbərlər

    22:57

    Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti oyunlarını keçiriblər

    Futbol
    22:51

    BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:44
    Foto

    Naxçıvan şəhərində "Suverenlik yürüşü" keçirilib

    Daxili siyasət
    22:30

    Kurban Berdıyev "Turan Tovuz"un futbolçusuna forma hədiyyə edib

    Futbol
    22:21
    Foto

    Zeynəb Babayeva: Ümidvaram ki, "Hekayələrin səfirləri" sərgisi GWARP sığınacağına kömək edəcək

    Mədəniyyət
    22:18

    Azərbaycan millisinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    22:08

    "Fitch" ortamüddətli perspektivdə ABB-nin kredit portfelində mülayim artım gözləyir

    Maliyyə
    22:05

    "Qarabağ" Ramil Şeydayevi transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    21:58

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh gündəmini irəlilətməyə sadiqdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti