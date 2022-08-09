Джейхун Байрамов: Армения тормозит выполнение соглашения о Зангезурском коридоре

“Мы являемся свидетелями того, как Армения тормозит выполнение соглашения о Зангезурском коридоре”.

“Мы являемся свидетелями того, как Армения тормозит выполнение соглашения о Зангезурском коридоре”.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

“Под разными предлогами подрывать армяно-азербайджанский процесс нормализации - не правильный подход. Это не является в чьих-либо интересах, особенно Армении. Мы надеемся, что Армения, наконец, поймет это. Эти вопросы периодически обсуждаются. Есть моменты, которые не разглашаются. Однако позиция Азербайджана заключается в полном исполнении договоренностей, достигнутых при посредничестве России и Европейского Союза. После прекращения оккупации мы предложили начать подготовку мирного договора. Публично заявив об этом, мы изложили свою позицию. В течение года призыв Азербайджана оставался без ответа. В начале 2022 года Азербайджан изложил основные принципы, связанные с будущим мирным договором, и направил их Армении. Все пункты, указанные в этом документе, соответствуют международному праву, территориальной целостности государств”, - сказал министр.