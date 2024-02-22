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Джаханабади: Верим, что председательство Азербайджана в АПА будет успешным

Джаханабади: Верим, что председательство Азербайджана в АПА будет успешным Уверены, что председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет успешным.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 16:43
Джаханабади: Верим, что председательство Азербайджана в АПА будет успешным

Уверены, что председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет успешным.

Как сообщает Report, об этом глава делегации парламента Ирана Джалил Рахими Джаханабади заявил на 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

Джаханабади отметил, что Иран всегда поддерживает работу, проводимую в рамках АПА.

Он также добавил, что палестинский народ не должен жить под угрозой, и конфликт на Ближнем Востоке должен быть прекращен.

Напомним, сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия АПА.

В рамках сессии организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.

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Версия на английском языке Iranian representative: 'We believe that Azerbaijan will fulfill its duties at high level during its APA presidency'
Версия на азербайджанском языке İranlı nümayəndə: İnanırıq ki, Azərbaycan APA-ya sədrliyində vəzifələrini yüksək səviyyədə təmin edəcək

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