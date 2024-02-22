Джаханабади: Верим, что председательство Азербайджана в АПА будет успешным

Уверены, что председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет успешным.

Уверены, что председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) будет успешным.

Как сообщает Report, об этом глава делегации парламента Ирана Джалил Рахими Джаханабади заявил на 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.

Джаханабади отметил, что Иран всегда поддерживает работу, проводимую в рамках АПА.

Он также добавил, что палестинский народ не должен жить под угрозой, и конфликт на Ближнем Востоке должен быть прекращен.

Напомним, сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия АПА.

В рамках сессии организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.