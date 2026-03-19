Гусейнзаде и Гамильтон обсудили перспективы партнерства между Азербайджаном и НАТО
- 19 марта, 2026
- 18:51
Представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде провел встречу с новоназначенным специальным представителем генерального секретаря Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Гамильтоном.
Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства нашей страны в НАТО в соцсети Х.
"В ходе встречи стороны провели плодотворное обсуждение дальнейших перспектив партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес", - следует из сообщения.
Также была отмечена ключевая роль Азербайджана в безопасной эвакуации из Ирана граждан и дипломатического персонала стран-союзников и партнеров НАТО.
The Head of the Mission 🇦🇿 @JafarHuseynzade welcomed the newly-appointed @NATO Secretary-General's Special Representative for the #Caucasus and #CentralAsia, #NATO DASG for Partnerships, Ambassador Kevin Hamilton (@KHamiltonBE).— Azerbaijan at NATO 🇦🇿 (@AzMissionNATO) March 19, 2026
