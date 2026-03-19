    Внешняя политика
    19 марта, 2026
    18:51
    Гусейнзаде и Гамильтон обсудили перспективы партнерства между Азербайджаном и НАТО

    Представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде провел встречу с новоназначенным специальным представителем генерального секретаря Альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии, послом Кевином Гамильтоном.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации представительства нашей страны в НАТО в соцсети Х.

    "В ходе встречи стороны провели плодотворное обсуждение дальнейших перспектив партнерства между Азербайджаном и НАТО, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес", - следует из сообщения.

    Также была отмечена ключевая роль Азербайджана в безопасной эвакуации из Ирана граждан и дипломатического персонала стран-союзников и партнеров НАТО.

    Североатлантический альянс (НАТО) Представительство Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде Кевин Гамильтон Специальный представитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии
