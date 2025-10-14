Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Дуро Сесса: Законодательная и исполнительная власть не должны вмешиваться в работу суда

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 10:51
    Дуро Сесса: Законодательная и исполнительная власть не должны вмешиваться в работу суда

    Законодательная и исполнительная власти не должны вмешиваться в работу судебной системы, решения судей в принципе не могут подвергаться внешнему влиянию.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной ассоциации судей Дуро Сесса на международной конференции в Баку, посвященной взаимоотношениям между судебной и двумя другими ветвями власти.

    "Европейский суд по правам человека иногда ссылается на ряд "мягких" правовых нормативных актов. Независимость судей рассматривается как гарантия свободы, а их решения не могут подвергаться влиянию", - сказал он.

    Сесса напомнил, что в 2015 году Консультативный совет европейских судей отметил обязанности судебной власти перед гражданами и другими ветвями - демонстрировать, что их действия основаны на законодательстве. Законодательная и исполнительная власти должны находиться в равном положении перед судом и не должны вмешиваться в его работу, подытожил он.

    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir
    Judicial independence must be protected from external influence – IAJ head

