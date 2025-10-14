İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir

    Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının (IAJ) prezidenti Duro Sessa Bakıda "Məhkəmə hakimiyyəti ilə dövlətin digər iki hakimiyyət qolu arasında əlaqələr" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransdakı çıxışında deyib.

    O qeyd edib ki, hakimlərin qərarı bu və ya digər təsirə məruz qala bilməz:

    "Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bəzən bir sıra "yumşaq" hüquqi normativ aktlara istinad edir. Əgər hakimlərin müstəqilliyi azadlığın qarantiyası kimi görünürsə, bu, məhkəmə hakimiyyətini çəkindirməməlidir. Hakimin qərarı bu və ya digər təsirə məruz qala bilməz. Hətta hakimlərin qərarlarının təfsiratı müstəqil şəkildə həyata keçirilməlidir.

    Avropa Hakimlərinin Məşvərət Şurası 2015-ci ildə məhkəmə hakimiyyətinin vətəndaşlar və digər dövləq qolları qarşısında vəzifəsini qeyd etmişdi. Bu, ən vacib rəylərdən biri idi. Hakimlərin məhz digər hakimiyyət qollarına və cəmiyyətə öz addımlarının qanunvericiliyə əsaslandığını göstərməkdən başqa məsuliyyəti yoxdur. Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmə qarşısında bərabər mövqedə olmalı və məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidirlər".

    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası Hüquqi Dövlət Məhkəmə hakim

    Son xəbərlər

    10:42
    Foto

    "AzInTelecom" "Baku Fintech Forum 2025" tədbirində - Fotolar

    İKT
    10:36

    Bahar Muradova: Yeni bilik və vərdişlərlə müasir dünyanın inkişaf tempinə uyğunlaşmalıyıq

    Sosial müdafiə
    10:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 1500-ə yaxın layihə üzrə satınalma olub

    Biznes
    10:31

    Qızıl və gümüş qiymətləri tarixi rekordları yeniləyib

    Maliyyə
    10:28

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinə işğaldan azad edilmiş ərazilərə dair yeni səlahiyyət verilib

    Maliyyə
    10:27

    Qəzaya düşən fransalı xizəkçinin onurğası sınıb

    Fərdi
    10:25

    Assosiasiya prezidenti: Qanunverici və icra hakimiyyətləri məhkəmənin işinə müdaxilə etməməlidir

    Xarici siyasət
    10:24
    Foto

    "Yapı Kredi Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 7 % azalıb

    Maliyyə
    10:24

    Bu il 62 xarici tələbə Azərbaycanda təhsil alacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti