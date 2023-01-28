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Донфрид: Переговорный процесс между Ереваном и Баку - важный вопрос повестки Блинкена

Донфрид: Переговорный процесс между Ереваном и Баку - важный вопрос повестки Блинкена Армяно-азербайджанский переговорный процесс является одним из важных вопросов повестки госсекретаря США Блинкена.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 17:07
Донфрид: Переговорный процесс между Ереваном и Баку - важный вопрос повестки Блинкена

Армяно-азербайджанский переговорный процесс является одним из важных вопросов повестки госсекретаря США Блинкена.

Как передает Report, об этом заявила в интервью армянской службе "Голос Америки" замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, этот вопрос включает в себя обсуждения многочисленных сложных вопросов, в том числе демаркации границы, возобновления транспортного сообщения между странами.

Она отметила, что США поддерживают прямой диалог между сторонами и подчеркивают его необходимость, поскольку только так можно добиться урегулирования вышеупомянутых сложных вопросов.

"Мы считаем, что и Армения, и Азербайджан привержены этому процессу. Мы готовы всячески помочь, понимая, что сложные решения, которые необходимо принять для достижения мира, должны быть приняты в Ереване и Баку", - заявила Донфрид, отметив, что Соединенные Штаты не хотели бы видеть какой-либо эскалации ситуации.

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Версия на английском языке Karen Donfried: One of matters on agenda of US Secretary of State is Armenian-Azerbaijani negotiation 
Версия на азербайджанском языке Karen Donfrid: “Entoni Blinkenin gündəliyindəki əsas məsələlərdən biri Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarıdır”

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