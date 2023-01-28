Донфрид: Переговорный процесс между Ереваном и Баку - важный вопрос повестки Блинкена

Армяно-азербайджанский переговорный процесс является одним из важных вопросов повестки госсекретаря США Блинкена.

Армяно-азербайджанский переговорный процесс является одним из важных вопросов повестки госсекретаря США Блинкена.

Как передает Report, об этом заявила в интервью армянской службе "Голос Америки" замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По ее словам, этот вопрос включает в себя обсуждения многочисленных сложных вопросов, в том числе демаркации границы, возобновления транспортного сообщения между странами.

Она отметила, что США поддерживают прямой диалог между сторонами и подчеркивают его необходимость, поскольку только так можно добиться урегулирования вышеупомянутых сложных вопросов.

"Мы считаем, что и Армения, и Азербайджан привержены этому процессу. Мы готовы всячески помочь, понимая, что сложные решения, которые необходимо принять для достижения мира, должны быть приняты в Ереване и Баку", - заявила Донфрид, отметив, что Соединенные Штаты не хотели бы видеть какой-либо эскалации ситуации.