Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Meлания и я от имени американского народа передаем Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю праздника Рамазан. Мусульмане Соединенных Штатов Америки, как и мусульмане всего мира, придают значение честным и добрым поступкам в священный месяц Рамазан. Здесь, в Соединенных Штатах Америки, мусульмане отмечают праздник Рамазан вместе со своими семьями и друзьями, продолжают традиции помощи соседям, делятся хлебом-солью с людьми из всех слоев общества.

То, что мы отмечаем этот праздник вместе, вновь напоминает нам о важности милосердия, сострадания и добрых намерений. По случаю этого праздника Соединенные Штаты Америки вновь подчеркивают приверженность данным ценностям вместе с Азербайджаном.

Еще раз поздравляю Вас и народ Азербайджана с благословенным праздником.

С праздником Рамазан".