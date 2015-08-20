Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ 24 августа в Азербайджан с визитом прибудет докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Милица Маркович (Босния и Герцеговина). Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, целью визита является составление доклада на тему "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды".

В ходе визита Милица Маркович проведет встречи с министром иностранных дел, министром экологии и природных ресурсов, а также министром сельского хозяйства Азербайджана и посетит приграничные районы страны.

Также запланированы встречи докладчика с азербайджанской делегацией в ПАСЕ, с представителями Государственного агентства водных ресурсов, Всемирного банка и гражданского общества. М. Маркович также проведет встречи с представителями местных органов власти Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Геранбойского, Тертерского и Евлахского районов. Визит завершится 27 августа.

Напомним, М. Маркович совершила аналогичный визит в страну в декабре 2014 года.