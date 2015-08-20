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    Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан

    Милица Маркович подготовит доклад Жители приграничных регионов Азербайджана преднамеренно лишенные воды

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ 24 августа в Азербайджан с визитом прибудет докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Милица Маркович (Босния и Герцеговина).  Как сообщили Report в пресс-службе ПАСЕ, целью визита является составление доклада на тему "Жители приграничных регионов Азербайджана, преднамеренно лишенные воды".

    В ходе визита Милица Маркович проведет встречи с министром иностранных дел, министром экологии и природных ресурсов, а также министром сельского хозяйства Азербайджана и посетит приграничные районы страны. 

    Также запланированы встречи докладчика  с азербайджанской делегацией в ПАСЕ, с представителями Государственного агентства водных ресурсов, Всемирного банка и гражданского общества. М. Маркович также проведет встречи с представителями местных органов власти Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Геранбойского, Тертерского и Евлахского районов. Визит завершится 27 августа. 

    Напомним, М. Маркович  совершила аналогичный визит в страну в декабре 2014 года.

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