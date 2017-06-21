Доклад по Азербайджану планируется обсудить на сессии ПАСЕ в октябре

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Штефан Шеннак и Сезар Флорин Преда представят предварительный проект доклада о функционировании демократических институтов в Азербайджане на заседании мониторингового комитета в сентябре. Сам доклад планируется представить на осенней сессии ПАСЕ в октябре.

Об этом Report заявили в пресс-службе ПАСЕ.

Напомним, содокладчики находились с визитом в Азербайджане 12-14 июня. В ходе визита они провели встречи с президентом республики, спикером парламента, министром юстиции, азербайджанской делегацией в ПАСЕ, заместителем генерального прокурора, председателями Верховного и Конституционного судов, представителями Службы государственной безопасности и офиса Омбудсмена. Также Ш.Шеннак и С.Ф.Преда встретились с представителями гражданского общества, адвокатами и представителями внепарламентских оппозиционных партий.