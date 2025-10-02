Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН
- 02 октября, 2025
- 11:16
Доклад Бакинской инициативной группы (БИГ) включен в доклад Генерального секретаря ООН о "Программе мероприятий по реализации Второго международного десятилетия лиц африканского происхождения" на 2025 год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию БИГ.
В отчете Генерального секретаря Бакинская инициативная группа упоминается как единственная НПО среди глобальных гражданских обществ, работающих в направлении деколонизации и независимости народов, проживающих на малых островах.
Напомним, что в мае 2025 года БИГ представила в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека свой отчет о деятельности, осуществленной в рамках "Второго международного десятилетия лиц африканского происхождения".
