    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 11:16
    Доклад Бакинской инициативной группы (БИГ) включен в доклад Генерального секретаря ООН о "Программе мероприятий по реализации Второго международного десятилетия лиц африканского происхождения" на 2025 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию БИГ.

    В отчете Генерального секретаря Бакинская инициативная группа упоминается как единственная НПО среди глобальных гражданских обществ, работающих в направлении деколонизации и независимости народов, проживающих на малых островах.

    Напомним, что в мае 2025 года БИГ представила в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека свой отчет о деятельности, осуществленной в рамках "Второго международного десятилетия лиц африканского происхождения".

    генсек ООН БИГ доклад
    BMT Baş katibinin "Fəaliyyət Proqramı"nda BTQ-nin hesabatı yer alıb
    BIG's report included in UN Secretary-General"s program of action

