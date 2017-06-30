Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Упрощен порядок выдачи разрешения на работу в Казахстане для граждан Азербайджана .

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, по информации Департамента Внутренних Дел Алматы, действие закона распространяется на граждан стран, с которыми Казахстан заключил соглашения о безвизовом порядке въезда и пребывания на территории государства без виз сроком не менее трех месяцев. Под эти условия подпадают граждане стран СНГ, включая Азербайджан.

Разрешение трудовому иммигранту выдается при предоставлении документов, подтверждающих законность его нахождения на территории Казахстана, а также после уплаты платежа по индивидуальному подоходному налогу.

При этом, не допускается заключение трудовых договоров по выполнению работ в домашнем хозяйстве одним работодателем одновременно более чем с пятью трудовыми иммигрантами.