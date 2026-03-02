Для эвакуации людей из Ирана через Азербайджан задействованы специальные автобусы
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 15:09
Для вывоза людей из Ирана через территорию Азербайджана организованы специальные автобусные рейсы.
Как сообщает южное бюро Report, с 28 февраля в Баку уже доставлены семь автобусов с гражданами Азербайджана и других государств.
Некоторое время назад еще один автобус выехал в столицу от погранично-пропускного пункта "Астара".
По имеющимся данным, в районе погранперехода на соответствующей полосе ожидают еще пять автобусов.
