    Azərbaycan hökuməti İrandan təxliyə olunan şəxslər üçün xüsusi avtobuslar ayırıb

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 14:52
    İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunan şəxslər üçün xüsusi avtobuslar səfərbər edilib.

    "Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, fevralın 28-dən bu ana qədər təxliyə edilmiş Azərbaycan və digər ölkələrin vətəndaşları 7 avtobusla Bakıya çatdırılıblar.

    Daha bir avtobus bir müddət əvvəl "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən Bakıya doğru istiqamət götürüb.

    Məlumata görə, məntəqə ərazisində daha beş avtobus müvafiq zolaqda gözləyir.

    Для эвакуации людей из Ирана через Азербайджан задействованы специальные автобусы

