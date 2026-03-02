Azərbaycan hökuməti İrandan təxliyə olunan şəxslər üçün xüsusi avtobuslar ayırıb
Xarici siyasət
- 02 mart, 2026
- 14:52
İrandan Azərbaycan vasitəsilə təxliyə olunan şəxslər üçün xüsusi avtobuslar səfərbər edilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, fevralın 28-dən bu ana qədər təxliyə edilmiş Azərbaycan və digər ölkələrin vətəndaşları 7 avtobusla Bakıya çatdırılıblar.
Daha bir avtobus bir müddət əvvəl "Astara" sərhəd-keçid məntəqəsindən Bakıya doğru istiqamət götürüb.
Məlumata görə, məntəqə ərazisində daha beş avtobus müvafiq zolaqda gözləyir.
