Диспетчер из Грозного рассказал о крушении самолета AZAL

Диспетчер из Грозного Али Идрисов, который вел самолет AZAL в момент трагедии, рассказал подробности авиакатастрофы.

Диспетчер из Грозного Али Идрисов, который вел самолет AZAL в момент трагедии, рассказал подробности авиакатастрофы.

Об этом передает Report со ссылкой на телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Сообщается, что Идрисов вчера вечером был допрошен.

По информации ВЧК-ОГПУ, Идрисов утверждает, что не имел представления об атаке БПЛА и работе ПВО. Сам инцидент он якобы рассматривал до последнего, как столкновение с птицами, отталкиваясь от сообщения экипажа воздушного судна.

Со слов Али Идрисова, о плане "Ковер" ему стало известно на 22-й минуте (в районе 08.21), то есть через пять минут после того, как экипаж самолета сообщил о поражении судна, которое было по ошибке принято за столкновение с птицами.

Помимо Идрисова был также допрошен и руководитель полетов аэродрома в Грозном Джамлайл Баканаев. По данным ВЧК-ОГПУ, Джемлайл Баканаев уверяет, что все системы были исправны и проверены им в рамках должностных обязанностей. Каких-либо препятствий для посадки рейса "Баку-Грозный" он, как руководитель полетов, на тот момент не видел.

Телеграм канал напоминает, что самолет на подлете к аэропорту терял сигнал датчиков GPS, связь и пилотам приходилось управлять судном почти вслепую.

Как ВЧК-ОГПУ сообщал ранее, информация о том, что был введен план "Ковер", была получена руководителем полетов, когда уже было поздно. Это подтвердил и Джемлайл Баканаев.