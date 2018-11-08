Директор USAID: Мы хотим видеть Азербайджан сильным экономическим партнером США - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с главой миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джеем Сингхом:

- Как вы оцениваете на сегодняшний день сотрудничество между правительством Азербайджана и USAID?

- Мы являемся друзьями Азербайджана с момента обретения страной независимости. Мы очень тесно сотрудничаем. Мы инвестировали и продолжаем инвестировать в нашу дружбу с Азербайджаном. Это очень важно для нас. Мы также хотели бы, чтобы американские компании имели больше возможностей инвестировать в долгосрочной перспективе. Правительство Азербайджана нацелено на реформы от нефтяного сектора к ненефтяному. И пока эти реформы продолжаются проводиться, это придает нам больше уверенности двигаться дальше и поощрять инвестиции американских компаний здесь и наоборот. Мы также хотели бы видеть инвестиции азербайджанских компаний в США.

- Какова главная цель USAID в Азербайджане?

- Первоначально мы инвестировали в развитие экономики и новые институты страны. Главная цель нашей миссии здесь - диверсификация экономики. С развитием наших отношений ключевой целью нашей миссии является сотрудничество с Азербайджаном для диверсификации экономики. Нет ничего лучше, чем взаимно разделяемые цели процветания, направленные на обеспечение устойчивого сотрудничества наших стран. Эти экономические связи помогают нам построить прочную дружбу.

Интересно то, что Азербайджан - относительно новая страна, хотя она имеет долгую, древнюю историю. Но с точки зрения демократии, институтов, Азербайджан - довольно молодая страна, и наша цель - способствовать росту этой страны. Что касается демократии и институтов, страна довольно молода - ей всего 25 лет. Но здесь много креативности, и мы хотим использовать это.

- Какие сферы более привлекательны и перспективны для сотрудничества?

- У Азербайджана большой потенциал в сфере сельского хозяйства. Например, фундук в качестве второго крупного экспорта в сельском хозяйстве. Другим экспортным товаром, обладающим большим потенциалом , является продукция из граната. Но я думаю, что нам нужно смотреть глубже. Мы хотели бы видеть Азербайджан региональным лидером в области производства изделий из пластика, переработки и возобновляемых источников энергии - здесь также имеется большой потенциал в области ветряной и солнечной энергии. Я думаю, что Азербайджан может быть лидером на Кавказе в этих сферах и быть экспортером в ЕС и другие страны с точки зрения энергоносителей, а также продуктов питания.

Азербайджан является страной со средним уровнем доходов. Если вы обратите внимание на ресурсы и богатство Азербайджана, то увидите, что их довольно много. Мы хотим убедиться, что мы будем сотрудничать с Азербайджаном. Наша помощь Азербайджану следует рассматривать как инвестиции. Мы хотели бы предложить помощь в плане оказания помощи новым институтам Азербайджана по мере их развития. То, что я хочу сделать, - это привлечь больше капитала частного сектора в Азербайджан. Если мы сможем это сделать, наши страны станут намного ближе. Мы хотим инвестировать. Вот почему мы здесь.

Одна вещь, на которую мы также обращаем внимание, - это то, что мы можем улучшить туризм здесь. Я думаю, здесь есть, что сделать, чтобы позволить лучше узнать культуру и страну. Есть некоторые проблемы, которые нам необходимо решить с точки зрения повышения привлекательности бизнес-климата. Это цель нашего сотрудничества - преодоление инвестиционных барьеров.

- Планирует ли USAID новые программы в Азербайджане?

- Мы рассматриваем более тесное сотрудничество с министерствами энергетики, экономики и сельского хозяйства. Также мы работаем с местными частными предприятиями. Мы не рассматриваем это с точки зрения помощи, а скорее с точки зрения совместного инвестирования. Азербайджан - не бедная страна. Это страна с большим потенциалом и ресурсами. Итак, мы рассматриваем это как совместное путешествие. Мы хотим совместно инвестировать и расти вместе с правительством и народом Азербайджана.

Например, наше сотрудничество с Министерством экономики по деятельности в области социально-экономического развития (SEDA) помогло 146 общинам в Азербайджане, где проживает более 200 000 человек, завершить более 123 социально-экономических проектов. Эти проекты включают общественные медицинские пункты, объекты по переработке кормов для животных и даже завод по переработке сыра. С 2011 по 2017 годы правительство Азербайджана и USAID совместно финансировали SEDA, предоставив 7,2 млн долл. США каждый. Проект был продлен еще на $3 млн со стороны USAID до сентября 2019 года.

Мы также сотрудничаем с Министерством труда и социальной защиты и Программой развития Организации Объединенных Наций (UNDP) в региональных центрах Syslab, которые обучают молодежь навыкам занятости и предпринимательства, а также с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и UNDP в Ресурсных центрах женщин, которые обеспечивают обучение и инвестиции для женщин-предпринимателей в Масаллы и Загатале.

USAID также помог заключить соглашение стоимостью 700 000 долларов между Texas A & M University, ведущим сельскохозяйственным исследовательским институтом США и AgroCenter, для повышения эффективности и роста хлопковой промышленности Азербайджана с помощью специализированных научных подходов.

- Какие шаги в качестве нового главы Бакинского офиса USAID вы можете предпринять для углубления сотрудничества?

- Спустя 25 лет мы подошли к тому моменту, когда хотим вернуться к тому, что мы сделали до сих пор. Я думаю, что у нас очень хорошее сотрудничество с правительством [Азербайджана]. Посмотрите на недавние визиты высокопоставленных чиновников США, есть большой интерес к партнерству с Азербайджаном как с точки зрения безопасности, так и экономического роста. Я думаю, что мы можем многое сделать. Например, сотрудничество с правительством Азербайджана в сфере сельской инфраструктуры является ключевым аспектом нашего партнерства.

Мы хотим поддерживать экономику Азербайджана как ключевого лидера на Кавказе.

Азербайджан - наш очень близкий партнер. Мы хотим поддерживать это партнерство и развивать его. Мы сделаем все возможное, чтобы укрепить наши отношения, чтобы поддержать экономическую устойчивость и рост экономики Азербайджана.