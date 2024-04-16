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Директор ИТА: Италия придает огромное значение азербайджанскому рынку

Директор ИТА: Италия придает огромное значение азербайджанскому рынку Италия придает огромное значение азербайджанскому рынку и сотрудничает с AZPROMO для более активного участия в нем итальянских компаний.
Внешняя политика
16 апреля 2024 г. 13:12
Директор ИТА: Италия придает огромное значение азербайджанскому рынку

Италия придает огромное значение азербайджанскому рынку и сотрудничает с AZPROMO для более активного участия в нем итальянских компаний.

Как сообщает Report, об этом директор Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку Андреа Макканико заявил на пресс-конференции, посвященной запланированным мероприятиям агентства на весну-лето 2024 года.

Макканико отметил, что в Азербайджане помимо мероприятий, посвященных демонстрации продукции итальянского пищепрома, также проводятся Дни итальянского дизайна.

"Мы хотим ознакомить Азербайджан с итальянской архитектурой и продукцией мебельной промышленности, которые являются важной составляющей бренда Мade in Italy. В этой связи 22 апреля в Центре Гейдара Алиева ИТА организует День итальянского дизайна", - сказал он.

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