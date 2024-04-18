БИГ: Французское правительство усилило давление на свои колонии

Французское правительство, обеспокоенное созданием Бакинской инициативной группы (БИГ), усилило давление на свои колонии, однако международное сотрудничество в этом контексте расширилось.

Французское правительство, обеспокоенное созданием Бакинской инициативной группы (БИГ), усилило давление на свои колонии, однако международное сотрудничество в этом контексте расширилось.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил на конференции "История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в Милли Меджлисе.

Он подчеркнул, что БИГ продолжит оказывать поддержку странам, страдающим от колониальной политики:

"Азербайджан борется с колониализмом и неоколониализмом. Создание БИГ является важным шагом в плане поддержки справедливой борьбы колоний. Со дня создания группы в течение семи месяцев БИГ провела семь международных конференций".