Дипмиссия Азербайджана поможет гражданам вернуться на родину на фоне отмены авиарейсов из Ирана

Посольство Азербайджана в Иране на фоне отмены авиарейсов из этой страны окажет помощь гражданам в возвращении на родину.

Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

"Граждан Азербайджана, которые приобрели авиабилеты для возвращения в страну и не смогли вернуться в связи с отменой рейсов, просим обращаться в посольство или Генконсульство в Тебризе для оказания содействия и обеспечения их возвращения через сухопутные пограничные пропускные пункты", - говорится в сообщении.

Гражданам Азербайджана, которы приобрели билеты на рейсы иранских авиакомпаний для возвращения в страну, рекомендуется обращаться для возврата в пункты продаж.

Номера горячей линии посольства Азербайджана в Иране: +989018845531, +989055230107, +982122596303.

Номера горячей линии Генерального консульства в Тебризе: +989144721410, +984133334802.

Напомним, что рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня.