Дипмиссия Азербайджана поможет гражданам вернуться на родину на фоне отмены авиарейсов из Ирана
- 22 сентября, 2026
- 22:28
Посольство Азербайджана в Иране на фоне отмены авиарейсов из этой страны окажет помощь гражданам в возвращении на родину.
Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.
"Граждан Азербайджана, которые приобрели авиабилеты для возвращения в страну и не смогли вернуться в связи с отменой рейсов, просим обращаться в посольство или Генконсульство в Тебризе для оказания содействия и обеспечения их возвращения через сухопутные пограничные пропускные пункты", - говорится в сообщении.
Гражданам Азербайджана, которы приобрели билеты на рейсы иранских авиакомпаний для возвращения в страну, рекомендуется обращаться для возврата в пункты продаж.
Номера горячей линии посольства Азербайджана в Иране: +989018845531, +989055230107, +982122596303.
Номера горячей линии Генерального консульства в Тебризе: +989144721410, +984133334802.
Напомним, что рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня.