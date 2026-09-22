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    Дипмиссия Азербайджана поможет гражданам вернуться на родину на фоне отмены авиарейсов из Ирана

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 22:28
    Дипмиссия Азербайджана поможет гражданам вернуться на родину на фоне отмены авиарейсов из Ирана

    Посольство Азербайджана в Иране на фоне отмены авиарейсов из этой страны окажет помощь гражданам в возвращении на родину.

    Как передает Report, об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

    "Граждан Азербайджана, которые приобрели авиабилеты для возвращения в страну и не смогли вернуться в связи с отменой рейсов, просим обращаться в посольство или Генконсульство в Тебризе для оказания содействия и обеспечения их возвращения через сухопутные пограничные пропускные пункты", - говорится в сообщении.

    Гражданам Азербайджана, которы приобрели билеты на рейсы иранских авиакомпаний для возвращения в страну, рекомендуется обращаться для возврата в пункты продаж.

    Номера горячей линии посольства Азербайджана в Иране: +989018845531, +989055230107, +982122596303.

    Номера горячей линии Генерального консульства в Тебризе: +989144721410, +984133334802.

    Напомним, что рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня.

    Посольство Азербайджана Исламская Республика Иран Отмена авиарейсов
    Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ölkəyə qayıtmaq istəyənlərə bildiriş ünvanlayıb
    Azerbaijani Embassy in Iran issues notice to citizens seeking return

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