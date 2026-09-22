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    Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ölkəyə qayıtmaq istəyənlərə bildiriş ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:14
    Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ölkəyə qayıtmaq istəyənlərə bildiriş ünvanlayıb

    Azərbaycanın İrandakı səfirliyi ölkəyə qayıtmaq istəyən vətəndaşlara bildiriş ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    "İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan sərnişin təyyarə reyslərinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar hazırda İran İslam Respublikasında olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının nəzərinə! Azərbaycana qayıtmaq üçün aviabilet əldə etmiş və reyslərin ləğv edilməsi səbəbindən ölkəyə qayıda bilməyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycanla İran arasında fəaliyyət göstərən quru yolu sərhəd-keçid məntəqələri vasitəsilə qayıdışına köməklik göstərilməsi və qayıdışın təmin edilməsi üçün vətəndaşlarımızdan Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyinə və ya Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğuna müraciət etmələri xahiş olunur", - bildirişdə vurğulanıb.

    İran aviaşirkətlərindən Azərbaycana bilet alan Azərbaycan vətəndaşlarının biletlərinin qaytarılması üçün həmin aviaşirkətlərin satış məntəqələrinə müraciət etmələri tövsiyə olunur:

    "Əlavə məlumat və dəstək üçün: Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı Səfirliyinin qaynar xətt nömrələri: +989018845531 +989055230107 +982122596303

    Azərbaycan Respublikasının Təbriz şəhərindəki Baş Konsulluğunun qaynar xətt nömrələri: +989144721410 +984133334802".

    Xatırladaq ki, İran aviaşirkətləri tərəfindən Azərbaycana həyata keçirilən uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb.

    Azərbaycanın İrandakı Səfirliyi Aviareyslər ləğv olunub İran İslam Respublikası
    Дипмиссия Азербайджана поможет гражданам вернуться на родину на фоне отмены авиарейсов из Ирана
    Azerbaijani Embassy in Iran issues notice to citizens seeking return

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