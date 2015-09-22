​Дипломатическая деятельность посла Ирака в Азербайджане завершена

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Ирака в нашей стране Гейдара Шия Аль-Баррака в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, подчеркнув очень хороший уровень азербайджано-иракских двусторонних отношений, президент Ильхам Алиев высоко оценил сотрудничество наших стран на международном уровне и их взаимную поддержку. Глава государства констатировал хорошие возможности для дальнейшего развития связей между нашими странами в различных направлениях, в том числе в экономической, энергетической и других областях. Отметив вклад Гейдара Шия Аль-Баррака в период дипломатической деятельности в нашей стране в расширение двусторонних связей, президент Ильхам Алиев пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Гейдар Шия Аль-Баррак передал главе государства и азербайджанскому народу поздравления по случаю наступающего праздника Гурбан. Он сказал, что в период дипломатической деятельности в нашей стране обрел в Азербайджане много друзей. Подчеркнув, что приложил все усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей между нашими странами, Гейдар Шия Аль-Баррак поблагодарил правительство Азербайджана и лично президента Ильхама Алиева за прекрасные условия, созданные для деятельности посольства.