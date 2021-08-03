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Деятельность находящихся в Турции пожарных МЧС Азербайджана оценивается высоко

Деятельность находящихся в Турции пожарных МЧС Азербайджана оценивается высоко В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно ведут борьбу с пожарами в братской с
Внешняя политика
3 августа 2021 г. 17:13
Деятельность находящихся в Турции пожарных МЧС Азербайджана оценивается высоко

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их распространения, пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана успешно ведут борьбу с пожарами в братской стране.

Как передает Report, в Турции также находятся ответственные лица министерства во главе с замминистра генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым.

В рамках визита замминистра встретился в Мармарисе с заместителем министра внутренних дел Турции Мехметом Эрсоем.

Э.Мирзоев отметил, что пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана прибыли в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Замминистра подчеркнул, что целью визита является скоординированное управление прибывшими из Азербайджана в Турцию силами МЧС.

Этибар Мирзоев подробно рассказал о деятельности противопожарных сил МЧС Азербайджана в направлении тушения пожаров.

Заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Эрсой поблагодарил президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за оказываемую помощь.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəyə göndərilən Azərbaycan yanğınsöndürənlərinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilir

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