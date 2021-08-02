Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения очередная группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджан

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения очередная группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики прибыла в братскую Турцию, в зоны, где происходят пожары.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, прибывшие в братскую страну по наземному пути сотрудники МЧС Азербайджана уже находятся на территории провинции Орду.

Здесь сотрудников МЧС наряду с официальными лицами встретили местные жители.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения, первая группа в составе 100 сотрудников соответствующих пожарных сил МЧС 30 июля отправилась в Турцию.

31 июля отбыла еще одна группа. В эту пожарно-спасательную группу входят 1 вертолет, 54 единицы пожарной техники и спасательной техники спецназначения, 252 пожарных и спасателя.