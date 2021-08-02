О нас
Report Georgia
Аудио новости

Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию

Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения очередная группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджан
Происшествия
2 августа 2021 г. 15:10
Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения очередная группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики прибыла в братскую Турцию, в зоны, где происходят пожары.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, прибывшие в братскую страну по наземному пути сотрудники МЧС Азербайджана уже находятся на территории провинции Орду.

Здесь сотрудников МЧС наряду с официальными лицами встретили местные жители.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, в целях тушения лесных пожаров на территории Турции и недопущения их масштабного распространения, первая группа в составе 100 сотрудников соответствующих пожарных сил МЧС 30 июля отправилась в Турцию.

31 июля отбыла еще одна группа. В эту пожарно-спасательную группу входят 1 вертолет, 54 единицы пожарной техники и спасательной техники спецназначения, 252 пожарных и спасателя.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоNext group of Azerbaijani firefighters reaches Turkey's Ordu
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yanğınsöndürənlərinin növbəti qrupu Ordu əyalətinə çatıb

Экслюзивные новости

Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
31 июля 2021 г. 14:32
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi