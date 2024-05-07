Сакова: Декларация между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность в углублении отношений

Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность стран в углублении сотрудничества

Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность стран в углублении сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила в ходе азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку.

"Декларация об установлении стратегического партнерства станет еще одной основой для подтверждения взаимной заинтересованности в углублении экономических отношений между Азербайджаном и Словакией", - сказала она.

По словам министра, все подписанные сегодня документы между двумя странами упростят торговое сотрудничество и помогут открыть двери для еще большего числа компаний, которые смогут выйти на соответствующие рынки.

"В общей сложности, 37 словацких компаний и учреждений приехали в Баку на этот форум с целью поиска новых партнеров или укрепления существующего сотрудничества", - добавила она.

Азербайджан и Словакия сегодня подпишут декларацию о стратегическом партнерстве. Документ будет подписан в ходе визита премьер-министра этой страны Роберта Фицо в Азербайджан.