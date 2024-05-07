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Сакова: Декларация между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность в углублении отношений

Сакова: Декларация между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность в углублении отношений Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность стран в углублении сотрудничества
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 10:00
Сакова: Декларация между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность в углублении отношений

Декларация стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией подтверждает заинтересованность стран в углублении сотрудничества.

Как передает Report, об этом министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила в ходе азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку.

"Декларация об установлении стратегического партнерства станет еще одной основой для подтверждения взаимной заинтересованности в углублении экономических отношений между Азербайджаном и Словакией", - сказала она.

По словам министра, все подписанные сегодня документы между двумя странами упростят торговое сотрудничество и помогут открыть двери для еще большего числа компаний, которые смогут выйти на соответствующие рынки.

"В общей сложности, 37 словацких компаний и учреждений приехали в Баку на этот форум с целью поиска новых партнеров или укрепления существующего сотрудничества", - добавила она.

Азербайджан и Словакия сегодня подпишут декларацию о стратегическом партнерстве. Документ будет подписан в ходе визита премьер-министра этой страны Роберта Фицо в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Denisa Sakova: "Azərbaycan və Slovakiya arasında Bəyannamə münasibətlərin dərinləşməsində marağı təsdiqləyir"
Версия на английском языке Sakova: Declaration between Azerbaijan and Slovakia confirms interest in deepening relations

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