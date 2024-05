Великобритания поздравила Азербайджан с успехом на Виндзорском конном шоу

Посольство Великобритании поздравило Азербайджан с успешным выступлением на Виндзорском королевском конном шоу.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Поздравляем команду Азербайджана с блестящим выступлением на международном Виндзорском королевском конном шоу", - говорится в публикации.

В посольстве также с удовлетворением подчеркнули укрепление связей между Азербайджаном и Великобританией.

Виндзорское королевское конное шоу стартовало в Великобритании 1 мая. Азербайджан представила делегация из 100 человек, в том числе танцевальный ансамбль и кавалерийский отряд погранслужбы, а также команда по поло Land of Fire.