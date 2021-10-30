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Депутат: Украина может предложить Азербайджану использовать "зеленую энергию" в Карабахе

Депутат: Украина может предложить Азербайджану использовать "зеленую энергию" в Карабахе "Работа, проделанная в области восстановления и реконструкции региона после окончания карабахского конфликта, является хорошим примером для Украины. Восстановление логистических маршрутов после конфликта играет решающую роль. Это очень важно как для Азерб
Внешняя политика
30 октября 2021 г. 14:35
Депутат: Украина может предложить Азербайджану использовать зеленую энергию в Карабахе

"Работа, проделанная в области восстановления и реконструкции региона после окончания карабахского конфликта, является хорошим примером для Украины. Восстановление логистических маршрутов после конфликта играет решающую роль. Это очень важно как для Азербайджана, так и для всех других стран региона, включая Армению, Турцию и Украину".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Верховной Рады Украины, специалист международного класса по энергетическим вопросам Людмила Буймистер.

По ее словам, завершение карабахского конфликта, а затем открытие новых аэропортов и транспортных коридоров в регионе значительно улучшит логистические маршруты из Азии в Европу: "Это даст серьезный толчок темпам мировой экономики".

Депутат подчеркнула, что Украина может существенно помочь своим опытом в области "зеленой энергии" процессу восстановления и реконструкции, осуществляемому на освобожденных территориях Азербайджана: "Потому что на сегодняшний день в Украине установлено более 9 гигаватт солнечных и ветряных электростанций".

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Версия на английском языке MP: Ukraine may suggest using 'green energy' in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Ukrayna Qarabağda “yaşıl enerji”dən istifadə ilə bağlı Azərbaycana təkliflər verə bilər”

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