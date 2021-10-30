Депутат: Украина может предложить Азербайджану использовать "зеленую энергию" в Карабахе

"Работа, проделанная в области восстановления и реконструкции региона после окончания карабахского конфликта, является хорошим примером для Украины. Восстановление логистических маршрутов после конфликта играет решающую роль. Это очень важно как для Азерб

"Работа, проделанная в области восстановления и реконструкции региона после окончания карабахского конфликта, является хорошим примером для Украины. Восстановление логистических маршрутов после конфликта играет решающую роль. Это очень важно как для Азербайджана, так и для всех других стран региона, включая Армению, Турцию и Украину".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Верховной Рады Украины, специалист международного класса по энергетическим вопросам Людмила Буймистер.

По ее словам, завершение карабахского конфликта, а затем открытие новых аэропортов и транспортных коридоров в регионе значительно улучшит логистические маршруты из Азии в Европу: "Это даст серьезный толчок темпам мировой экономики".

Депутат подчеркнула, что Украина может существенно помочь своим опытом в области "зеленой энергии" процессу восстановления и реконструкции, осуществляемому на освобожденных территориях Азербайджана: "Потому что на сегодняшний день в Украине установлено более 9 гигаватт солнечных и ветряных электростанций".