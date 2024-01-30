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Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации

Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации В такой организации как Совет Европы (СЕ) не должно быть места двойным стандартам.
Внешняя политика
30 января 2024 г. 10:06
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Report

В такой организации, как Совет Европы (СЕ), не должно быть места двойным стандартам.

Об этом Report сообщил член сербской делегации в ПАСЕ Стефан Йованович.

С.Йованович отметил, что неучастие азербайджанской делегации в работе ассамблеи вряд ли пойдет на пользу СЕ как организации.

"СЕ служит платформой для сотрудничества и диалога, а отсутствие Азербайджана в ПАСЕ станет помехой для организации эффективно решать региональные проблемы", - отметил он.

По его словам, реакция азербайджанской делегации на то, что некоторые члены ПАСЕ поставили ее полномочия под сомнения, не вызывает удивления.

Депутат напомнил, что Совет Европы неоднократно занимал принципиальную позицию в отношении необходимости уважать территориальную целостность членов организации.

"Совету Европы необходимо обеспечить соблюдение этих принципов без двойных стандартов. Это крайне важно для поддержания авторитета и эффективности организации", - сказал он.

Йованович также считает, что ПАСЕ должно стремиться к последовательности и справедливости в своих действиях и решениях, одинаково относясь ко всем странам-участницам.

"Двойные стандарты могут подорвать доверие к организации и помешать ее способности содействовать сотрудничеству и диалогу стран-участниц", - подытожил он.

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