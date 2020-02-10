Депутат из Мексики: Выборы стали торжеством демократии для Азербайджана

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"В Азербайджане выборы прошли демократично, в условиях безопасности".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат парламента Мексики Августин Гарсиа Рубио.

"За процессом голосования наблюдали на международном уровне. Результаты выборов полностью легитимны. Парламентские выборы стали прекрасным опытом в политической жизни Азербайджана, прошли в условиях мира и спокойствия. Для Азербайджана это стало торжеством демократии".

По словам мексиканского наблюдателя, в день выборов они посетили 10 участков в Баку, пронаблюдали за избирательным процессом.

"Я поговорил с кандидатами, членами комиссии, узнал о структуре голосования. Ни в одном участке не было давления и беспокойства. Так, во всех 10 участках соблюдали условия. Процесс прошел в свободных условиях", - подчеркнул он.